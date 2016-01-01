-Что делать, если трамвай сошел с рельсов? Сегодня специальная комиссия проверила слаженность работы экстренных служб «Тагильского трамвая». Наши корреспонденты побывали на месте условного ЧП.

- Юные тагильчане готовятся к главному старту года - "Лыжне России". В этом году она снова пройдет на площадке ФОКа "Президентский" в ближайшую субботу. Готовы ли участники и трасса?

- В Нижнетагильском музее-заповеднике отметили День Сурка. Сегодня там прошла акция «Любители зимнего сна в ожидании весны». Метеорологический прогноз о наступлении весеннего тепла дала черепаха. Что предсказало тагильчанам экзотическое животное?