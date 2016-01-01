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НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ.

 

-Поручение президента отремонтировать дорогу до Серебрянки может стать началом реализации крупнейшего инфраструктурного проекта - "Строительство автодороги, соединяющей Свердловскую область и Пермский край".

-Еще больше мест в зрительном зале, уникальная система вентиляции, передвижные подлокотники. Реконструкция цирка набирает обороты. Совещание на объекте провел сегодня глава города.

-Держится только на кабеле. Деревянный столб в центре села Николо-Павловское уже третий день завис над пешеходной зоной. Почему никто не демонтирует опасную конструкцию и сколько она еще будет угрожать людям?

-Сегодня - День российской печати. Как отмечают профессиональный праздник наши коллеги? Что думают о современной журналистике?

 

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