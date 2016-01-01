-Юные тагильчане остались без елки в Екатеринбурге. Автобусы со школьниками должны были отправиться накануне в столицу Урала, но так и остались пустыми. Кто и как испортил детям праздник?

-Нижний Тагил может получить реальную поддержку как моногород. Накануне в Сколково команда нашего города, возглавляемая Сергеем Носовым, успешно защитила проект программы развития на долгосрочную перспективу. На что именно может рассчитывать муниципалитет, и что необходимо еще сделать?

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