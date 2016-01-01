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20 12Новости Итоги дня

 

-Новый год - в обновленном отделении. В январе отремонтированное кардиологическое отделение городской больницы №1 начнет принимать пациентов.

-Ядовитый боярышник. После массового отравления жителей Иркутска специалисты вновь обращают внимание на проблему продажи и употребления некачественных спиртосодержащих жидкостей.

-Отправлены на родину. За этот год из Свердловской области было выдворено порядка полутора тысяч мигрантов, незаконно проживающих на территории России.

-Достойная награда неравнодушным людям. Сегодня прошел прием главы города и награждение лучших благотворителей по итогам 2016 года.
 

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